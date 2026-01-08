مباريات الأمس
"حسبي الله ونعم الوكيل فيك".. عبدالرؤوف يفتح النار على نجم الأهلي السابق

كتب : محمد خيري

11:10 ص 08/01/2026 تعديل في 11:22 ص
ردّ أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، على تصريحات هشام حنفي نجم الأهلي السابق، التي أدلى بها خلال أحد البرامج التلفزيونية، والتي قال فيها إن عبدالرؤوف لا يمتلك شخصية فنية، وكان ينفذ فقط تعليمات جون إدوارد المدير الرياضي دون أن تكون له رؤية خاصة.

وكتب عبدالرؤوف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منتقدًا تلك التصريحات، مؤكدًا أنها لا علاقة لها بالتحليل الكروي، ومشيرًا إلى أنها جاءت بدافع السعي وراء “الترند”، على حد وصفه.

وأضاف عبدالرؤوف أنه لم يسبق له العمل مع هشام حنفي أو حتى معرفته بشكل شخصي، متسائلًا عن مصدر الثقة التي يتحدث بها عنه، معتبرًا أن ما قيل بحقه يُعد إساءة غير مبررة.

كما وجّه عبدالرؤوف انتقادات إلى القائمين على البرنامج، معتبرًا أنهم سمحوا بتمرير تلك التصريحات دون تدخل.

قبل أن يختتم حديثه مؤكدًا استياءه الشديد مما وصفه بقلة الاحترام، مشددًا على رفضه لمثل هذا الأسلوب في تناول الشأن الكروي قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل .. تغور الكورة لو بالشكل ده".

أحمد عبدالرؤوف هشام حنفي جون إدوارد

