أول تعليق من معتمد جمال بعد تعيينه مدربًا للزمالك

قال معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، إنه لم يتردد لحظة واحدة في قبول مهمة قيادة الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أي شخص ينتمي للزمالك لن يفكر إلا في مصلحة النادي.

وأوضح جمال، خلال حديثه عبر برنامج “اللعيب” على قناة “MBC مصر”منذ اللحظة الأولى التي تواصل فيها الزمالك معي لم أتردد في قبول المهمة، وأعتقد أن أي زملكاوي إذا عُرضت عليه المسؤولية في هذا التوقيت سيوافق دون تفكير من أجل مصلحة النادي”.

وأضاف: “نحن في مرحلة حساسة وصعبة، ونحتاج إلى دعم وتكاتف الجميع لعبورها، نريد أن يقف الجميع خلف الفريق، ونسأل الله التوفيق لعبور هذه الفترة”.

وأشار: “قلت لهم إنني لا أعرف إلى متى سأستمر، لكن ما يهمني الآن هو خدمة النادي”.

وكشف معتمد جمال تفاصيل تواصله مع إدارة الزمالك، موضحًا أن مستر جون إدوارد كان أول من تحدث معه، ثم تواصل معه كل من حسين لبيب، وحسين السيد، وهشام نصر، مشيرًا إلى أنه لمس حالة من التكاتف الكامل داخل النادي.

واختتم: “الجميع صارحني بكل التفاصيل، وقالوا إن العمل يسير في اتجاهين، لكن الأزمة المالية هي الأصعب، ومع ذلك لا يمكنني أن أتأخر عن الزمالك في هذا الوقت”.