حكم مصري يشارك في اختبارات الحكام المرشحين لكأس العالم 2026

كتب – محمد عبد السلام:

05:11 م 21/02/2026
  05:11 م 21/02/2026
  • عرض 3 صورة
    الحكم الدولي المصري أمين عمر
  • عرض 3 صورة
    الحكم المصري أمين عمر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركة الحكم المصري أمين عمر في اختبارات الحكام المرشحين للتواجد في كأس العالم 2026.

وتقام الاختبارات في معسكر الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، حيث يتضمن البرنامج تدريبات فردية مرتبطة بالجاهزية البدنية للحكام، إلى جانب تقييم فني وبدني وطبي شامل، بهدف تجهيزهم بأفضل صورة قبل انطلاق البطولة.

كما يشمل المعسكر مراجعة وتحليل مقاطع فيديو لمواقف تحكيمية حقيقية، إضافة إلى تدريبات عملية يتم تصويرها وإرسالها للمحاضرين، ليحصل المشاركون لاحقا على ملاحظاتهم الفنية.

ويدخل منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب كل من منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب إيران.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 خلال شهر يونيو المقبل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

