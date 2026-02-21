حكم مصري يشارك في اختبارات الحكام المرشحين لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركة الحكم المصري أمين عمر في اختبارات الحكام المرشحين للتواجد في كأس العالم 2026.

وتقام الاختبارات في معسكر الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، حيث يتضمن البرنامج تدريبات فردية مرتبطة بالجاهزية البدنية للحكام، إلى جانب تقييم فني وبدني وطبي شامل، بهدف تجهيزهم بأفضل صورة قبل انطلاق البطولة.

كما يشمل المعسكر مراجعة وتحليل مقاطع فيديو لمواقف تحكيمية حقيقية، إضافة إلى تدريبات عملية يتم تصويرها وإرسالها للمحاضرين، ليحصل المشاركون لاحقا على ملاحظاتهم الفنية.

ويدخل منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب كل من منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب إيران.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 خلال شهر يونيو المقبل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.