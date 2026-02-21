مباريات الأمس
الموت يفجع لاعب الأهلي السابق في والدته

كتب : نهي خورشيد

09:30 م 21/02/2026

أحمد عادل لاعب الأهلي السابق

تلقى أحمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، اليوم السبت نبأ مفجع بوفاة والدته، خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن أحمد عادل خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ نشر منشوراً قال فيه: "أمي في ذمة الله"

وأضاف:"صلاة الجنازة علي امي غداً إن شاءالله من مسجد ناجي بالدخيلة بعد صلاة الظهر والدفنة في مقابر العائلة بأبو تلات والعزاء ليلا امام مسجد مكة بالدخيلة".

وأتم حديثه قائلاً:"إن لله وإن إليه راجعون".

أحمد عادل لاعب الأهلي السابق وفاة والدة أحمد عادل وفاة والدة لاعب الأهلي

