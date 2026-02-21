الموت يفجع لاعب الأهلي السابق في والدته

تلقى أحمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، اليوم السبت نبأ مفجع بوفاة والدته، خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن أحمد عادل خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ نشر منشوراً قال فيه: "أمي في ذمة الله"

وأضاف:"صلاة الجنازة علي امي غداً إن شاءالله من مسجد ناجي بالدخيلة بعد صلاة الظهر والدفنة في مقابر العائلة بأبو تلات والعزاء ليلا امام مسجد مكة بالدخيلة".

وأتم حديثه قائلاً:"إن لله وإن إليه راجعون".