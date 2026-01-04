حامد حمدان يشارك في تدريبات بيراميدز لأول مرة (صورة)

شارك الدولي الفلسطيني حامد حمدان في تدريبات نادي بيراميدز لأول مرة، وذلك بعد انضمامه رسميًا لصفوف الفريق قادمًا من نادي بتروجت، في أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأجرى حمدان تدريبه الأول صباح اليوم على ملعب الدفاع الجوي، على أن يشارك في المران المسائي أيضًا، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بإقامة تدريبات مرتين يوميًا بهدف رفع معدل اللياقة البدنية بعد فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبون.

ويستعد بيراميدز لخوض معسكر إعداد خارجي في أبوظبي بالإمارات، حيث من المقرر أن يغادر الفريق صباح الاثنين المقبل، على أن يستمر المعسكر حتى 15 يناير الجاري، ضمن استعدادات الفريق للمباريات المقبلة في الموسم الحالي.

وتأتي مشاركة حامد حمدان الأولى في تدريبات الفريق بعد توقيع عقده رسميًا، وسط توقعات بأن يكون إضافة قوية لصفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة.