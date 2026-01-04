مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

حامد حمدان يشارك في تدريبات بيراميدز لأول مرة (صورة)

كتب : محمد خيري

03:11 م 04/01/2026

حامد حمدان في تدريبات بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الدولي الفلسطيني حامد حمدان في تدريبات نادي بيراميدز لأول مرة، وذلك بعد انضمامه رسميًا لصفوف الفريق قادمًا من نادي بتروجت، في أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأجرى حمدان تدريبه الأول صباح اليوم على ملعب الدفاع الجوي، على أن يشارك في المران المسائي أيضًا، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بإقامة تدريبات مرتين يوميًا بهدف رفع معدل اللياقة البدنية بعد فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبون.

ويستعد بيراميدز لخوض معسكر إعداد خارجي في أبوظبي بالإمارات، حيث من المقرر أن يغادر الفريق صباح الاثنين المقبل، على أن يستمر المعسكر حتى 15 يناير الجاري، ضمن استعدادات الفريق للمباريات المقبلة في الموسم الحالي.

وتأتي مشاركة حامد حمدان الأولى في تدريبات الفريق بعد توقيع عقده رسميًا، وسط توقعات بأن يكون إضافة قوية لصفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان تدريبات بيراميدز نادي بيراميدز فترة الانتقالات الشتوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية