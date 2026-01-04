تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدًا أن الضغوط الكبيرة من الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر أحيانًا على قرارات الإدارة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح الأحد: "هناك عفريت موجود عند بعض جماهير الأهلي يقولك الصفقات، والحقيقة أنا هتكلم بأمانة، دايمًا الإدارة بتستجيب لهذا الضغط، لكنه أحيانًا بيخليهم شوية مجانين، ومطالب بضم العديد من اللاعبين رغم أن النادي يعرف جيدًا احتياجاته".

وأضاف: "مهم أن يجلس المدير الفني مع الإدارة لتحديد الاحتياجات، ومن ثم يتم العمل عليها مباشرة، بدلًا من كل الضجة واللف والدوران بين لجنة الاستكشاف والمدير الرياضي".

وتابع شوبير: "لو ضم الأهلي 6 لاعبين في بداية السنة و6 آخرين في منتصفها، يعني 12 لاعبًا، ماذا عن اللاعبين الذين حققوا البطولات؟ لذلك أطالب ببعض العقل والمنطق".

وحول الجانب المالي، قال شوبير: "الأموال ليست كما يتصور البعض، ليست مرمية تحت الرجلين. هناك فرق مثل صن داونز يتعاقد مع لاعب بـ3.5 مليون دولار، والأهلي يبحث عن لاعب بمليون ونصف فقط. الأهلي خسر حوالي 8 ملايين دولار بعد عدم الفوز بدوري الأبطال وعدم المشاركة في الإنتركونتيننتال، ما يقارب نصف مليار جنيه، ويعمل حاليًا على ملف الرعايات والعضويات، لكنها ليست كما كانت في الماضي".

وعن الشائعات حول استقالة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، أضاف: "الحملة بدأت بدري، كانت أمنية الجماهير عودة سيد عبد الحفيظ، وعاد من الباب الكبير، وهو رجع يشتغل وليس ليه أي مصالح شخصية. ومفيش حاجة اسمها ياسين منصور يفتح الخزنة ويطلع مليون دولار، كل شيء له دراسة".

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تعمل بحكمة ومهنية، وسط ضغوط الجماهير والحديث الإعلامي المستمر.