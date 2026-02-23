إعلان

الداخلية تكشف واقعة تعذيب "طفل المحلة" بأول يوم رمضان والده: بأدبه

كتب : رمضان يونس

05:40 م 23/02/2026

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على نجله وإحداث إصابته بالغربية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت بالفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وحددت هوية الطفل الظاهر بمقطع الفيديو المتداول، وتبين أنه 4 سنوات- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية.

واستدعت الأجهزة الأمنية أهلية الطفل و حضر جده لوالده وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 19 الجارى قام نجله عامل خردة "له معلومات جنائية" مقيم بذات العنوان، بصفع حفيده الظاهر بمقطع الفيديو بقصد تقويم سلوكه مما أدى لسقوطه من أعلى درجات السلم الخاصة بمنزلهم وإحداث إصابته "بكدمات متفرقة".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على والد الطفل المجني عليه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

