ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

واصل النادي الأهلي تربعه على صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما عاد بتعادل ثمين من خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز التنزاني، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وافتتح يانج أفريكانز التسجيل عن طريق لاعبه إبراهيم باكا في الدقيقة 45، مستغلاً إحدى الفرص القليلة التي أتيحت للفريق التنزاني، قبل أن يتمكن الأهلي من تعديل النتيجة في الشوط الثاني عن طريق أليو ديانج، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، ليواصل تصدره للمجموعة بعد مرور أربع جولات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل اليوم مع يانج أفريكانز

الأهلي: 8 نقاط

يانج أفريكانز: 5 نقاط

الجيش الملكي: نقطتين

شبيبة القبائل: نقطتين



وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.