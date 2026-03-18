بعد الهجوم الإيراني.. إطلاق صفارات الإنذار وتضرر مبان وسيارات وسط إسرائيل

كتب : مصراوي

05:42 ص 18/03/2026

وكالات


أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ومحيط القدس، وذلك بسبب هجوم إيراني بالصواريخ على إسرائيل وسط أصوات انفجارات ضخمة في تل أبيب.

وأفاد شهود بسماع سلسلة انفجارات في وسط إسرائيل نتيجة محاولات اعتراض الصواريخ، في وقت أعلن فيه الدفاع المدني الإسرائيلي تلقي بلاغات عن سقوط رؤوس متفجرة في مناطق عدة.

أشارت التقارير إلى تضرر مبان وسيارات في مدينة حولون ومناطق أخرى وسط إسرائيل، مع تسجيل دمار في مواقع متفرقة جراء الهجوم الصاروخي.

وشنت إيران هجوما صاروخيا عنقوديا على إسرائيل وسط أصوات انفجارات ضخمة في تل أبيب.

أكدت مصادر إسرائيلية سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في تل أبيب في موجة الصواريخ الإيرانية الحالية، وفقا لروسيا اليوم.

سرطان العظام.. تعرف على الإشارات المبكرة قبل فوات الأوان
نصائح طبية

دعاء يوم 28 رمضان 2026: اللهم لا تردنا خائبين ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
دراما و تليفزيون

فخ خرج.. هل يسقط "ترامب" بحلمه القديم على أبواب جزيرة النفط؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال