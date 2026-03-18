

وكالات



أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ومحيط القدس، وذلك بسبب هجوم إيراني بالصواريخ على إسرائيل وسط أصوات انفجارات ضخمة في تل أبيب.

وأفاد شهود بسماع سلسلة انفجارات في وسط إسرائيل نتيجة محاولات اعتراض الصواريخ، في وقت أعلن فيه الدفاع المدني الإسرائيلي تلقي بلاغات عن سقوط رؤوس متفجرة في مناطق عدة.

أشارت التقارير إلى تضرر مبان وسيارات في مدينة حولون ومناطق أخرى وسط إسرائيل، مع تسجيل دمار في مواقع متفرقة جراء الهجوم الصاروخي.

وشنت إيران هجوما صاروخيا عنقوديا على إسرائيل وسط أصوات انفجارات ضخمة في تل أبيب.

أكدت مصادر إسرائيلية سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في تل أبيب في موجة الصواريخ الإيرانية الحالية، وفقا لروسيا اليوم.