ما الذي كشفت عنه صور الأقمار الاصطناعية في المواقع النووية الإيرانية؟

دبي - (أ ب)

في ظل تأجج التوترات على خلفية الحملة الأمنية الصارمة على الاحتجاجات التي عمت أرجاء إيران، تظهر صور الأقمار الاصطناعية نشاطا في موقعين نوويين إيرانيين قصفتهما إسرائيل والولايات المتحدة العام الماضي، ما قد يكون مؤشرا على محاولة طهران التعتيم على جهود لإنقاذ أية مواد متبقية هناك.

وتظهر صور من شركة "بلانيت لابس بي بي سي" أسطحا مبنية فوق المبنيين اللذين تعرضا لأضرار في منشأتي أصفهان ونظنز، في أول نشاط كبير ملحوظ بالقمر الاصطناعي لأي من المواقع النووية التي ضربت في البلاد منذ الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما في يونيو.

وتحجب هذه الأسطح الرؤية عن الاقمار الاصطناعية لما يحدث على الأرض، وهي الطريقة الوحيدة حاليا لرصد مفتشي الهيئة الدولية للطاقة الذرية المواقع فيما تمنع إيران دخولهم للمنشآت.

ولم تناقش إيران الأنشطة في الموقعين بشكل معلن. ولم ترد المنظمة الدولية للطاقة الذرية على طلبات للحصول على تعليق.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مرارا بالتفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي، لتفادي ضربات عسكرية أمريكية هدد بشنها على خلفية حملة القمع الصارمة ضد المحتجين في البلاد.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وعدة مدمرات مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيتخذ قرارا باستخدام القوة.