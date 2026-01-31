"عمري ما هنسى فضله".. رمضان صبحي يوجه رسالة للأهلي بعد أزمة حبسه

وجه رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة إلى النادي الأهلي، بعد أزمة حبسه، وقرار الأحمر بتكليف مستشاريه بالدفاع عنه.

وكتب رمضان صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "شكرًا من قلبي، شكرًا بعد ربنا لعيلتي وصحابي ولكل حد وقف جنبي في أزمتي الأخيرة، سواء بكلمة أو بدعوة أو حتى بنية صافية، الدعم ده فرق معايا جدا ومش هنساه طول عمري".

وأضاف: "وشكر كبير لملاك نادي بيراميدز مش بس على الدعم لكن على الثقة والموقف الإنساني الواضح من غير حسابات من أول لحظةـ و شكر خاص لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على موقفهم الانساني من البداية وعلى دعمهم القانوني لحد ما الأزمة عدت على خير".

واختتم: "الأهلي بيتي وعمري ما نسيت ولا هنسي فضله عليا، وبعتذر لكل حد بعتلي أو كلمني وما قدرتش أرد عليه و بطمنكو إن رسايلكم ودعمكم وصلوا وكان ليهم أثر كبير عندي، ربنا ما يكتب أزمة على حد ولو حصلت يبعتله ناس زيكم ألف شكر".

