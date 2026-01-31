مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

"عمري ما هنسى فضله".. رمضان صبحي يوجه رسالة للأهلي بعد أزمة حبسه

كتب : هند عواد

04:48 م 31/01/2026 تعديل في 04:52 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الأهلي بيراميدز رمضان صبحي
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي لاعب الأهلي
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي لاعب الأهلي
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي مع الأهلي
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي (1)
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة إلى النادي الأهلي، بعد أزمة حبسه، وقرار الأحمر بتكليف مستشاريه بالدفاع عنه.

وكتب رمضان صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "شكرًا من قلبي، شكرًا بعد ربنا لعيلتي وصحابي ولكل حد وقف جنبي في أزمتي الأخيرة، سواء بكلمة أو بدعوة أو حتى بنية صافية، الدعم ده فرق معايا جدا ومش هنساه طول عمري".

وأضاف: "وشكر كبير لملاك نادي بيراميدز مش بس على الدعم لكن على الثقة والموقف الإنساني الواضح من غير حسابات من أول لحظةـ و شكر خاص لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على موقفهم الانساني من البداية وعلى دعمهم القانوني لحد ما الأزمة عدت على خير".

واختتم: "الأهلي بيتي وعمري ما نسيت ولا هنسي فضله عليا، وبعتذر لكل حد بعتلي أو كلمني وما قدرتش أرد عليه و بطمنكو إن رسايلكم ودعمكم وصلوا وكان ليهم أثر كبير عندي، ربنا ما يكتب أزمة على حد ولو حصلت يبعتله ناس زيكم ألف شكر".

اقرأ أيضًا:
نجم الزمالك السابق يشيد بمستوى الناشئين في مباريات الدوري

سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟

نجم الزمالك السابق يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي الأهلي رسالة من رمضان صبحي إلى الأهلي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملفات إبستين.. نشر صور جديدة لشقيق ملك بريطانيا برفقة فتاة
شئون عربية و دولية

ملفات إبستين.. نشر صور جديدة لشقيق ملك بريطانيا برفقة فتاة
النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
حوادث وقضايا

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة
شئون عربية و دولية

مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لـ"محمد آل باتشينو" بتهمة بث فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لـ"محمد آل باتشينو" بتهمة بث فيديوهات خادشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة