ضبط عنصر جنائي متهم بغسل أموال من تجارة المخدرات بـ70 مليون جنيه

كتب : مصراوي

06:23 م 31/01/2026

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إضفاء صبغة شرعية على الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت الجهات الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم لضمان تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة المنظمة.

غسل أموال تجارة المخدرات

