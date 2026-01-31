هل تسقط أنظمة عربية قبل 2030؟.. توفيق عكاشة يجيب -(فيديو)

توقع الإعلامي توفيق عكاشة، حدوث تحولات جذرية في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى احتمالية سقوط أنظمة عربية قبل حلول عام 2030، وذلك في ظل حالة الفوضى والصراع الإقليمي والدولي الذي تشهده المنطقة.

وقال عكاشة، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، عبر منصات "مصراوي"، إن المنطقة في حالة من الفوضى وعدم الترتيب، وهي إحدى الساحات التي تسعى القوى الدولية الكبرى لترتيب أوراقها فيها استعدادًا لصراعات مستقبلية، محذرًا من أن أي دولة في المنطقة قد "تُضرب من الظهر" إذا لم تحسم موقفها.

وأشار إلى أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد فقط على التكنولوجيا، بل تحتاج إلى قوة بشرية ضخمة، موضحًا أن هذا يفسير الاهتمام الدولي المكثف بدول ذات كثافة سكانية عالية مثل مصر ونيجيريا وإثيوبيا.

وحذر عكاشة من أن مصر قد تجد نفسها داخل حرب كبرى بسبب موقعها الاستراتيجي، مؤكدًا أن الخيارات أمامها ستكون صعبة، حيث لن يكون أمامها خيار الحياد، فالحياد في حالة الصراع الشامل قد يعرضها لضربات من جميع الأطراف.

وشدد الإعلامي توفيق عكاشة على أن الخيار الوحيد الذي قد تتبناه الأنظمة في المنطقة هو الانحياز لأحد الأقطاب الدولية، لأن البقاء في المنتصف أو اتخاذ موقف محايد سيجعلها عرضة للضرب في حالة اندلاع صراع إقليمي أو دولي شامل.