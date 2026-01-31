مباريات الأمس


"بينهم أبو جريشة".. نجوم الإسماعيلي السابقون يزورون حسن شحاتة

كتب : يوسف محمد

05:36 ص 31/01/2026
حرص عدد من أساطير النادي الإسماعيلي، على زيارة حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، للاطمئنان على صحته بعد الأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية.

ونشر الإعلامي كريم حسن شحاتة، نجل أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة والده وعدد من أساطير النادي الإسماعيلي وكتب: "أساطير الإسماعيلي، أبو جريشة والعمدة ومنياوي".

وقام ثلاثي الإسماعيلي السابق، علي أبو جريشة، صبري المنياوي وعماد سليمان، بزيارة حسن شحاتة في منزله للاطمئنان على حالته الصحية.

والجدير بالذكر أن كريم نجل أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة، أعلن في وقت سابق خضوع والده لعملية جراحية ناجحة، استغرقت 14 ساعة من أجل استئصال ورم في جسده.

حسن شحاتة النادي الإسماعيلي أزمة حسن شحاتة الصحية علي أبو جريشة

