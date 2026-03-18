سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8325 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7285 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6245 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4860 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3470 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 258960 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 58280 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 5011 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.