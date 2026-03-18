إعلان

الجيش الإسرائيلي يستهدف شقتين في العاصمة بيروت

كتب : مصراوي

04:01 ص 18/03/2026

الغارات الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

استهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شقتين سكنيتين في كل من منطقة زقاق البلاط والبسطة، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتسبب الاستهداف في دمار الطوابق العلوية بإحدى البنايات، وهو ما يدل عادة على عملية اغتيال، فيما هرعت سيارات الإسعاف والفرق المختصة إلى موقعي الهجوم.

تأتي هذه الغارة بعد ساعات من هجوم عنيف شنه "حزب الله" اللبناني على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال، حيث دكها بصليات صواريخ كثيفة، دوت على إثرها صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، وسمعت أصوات الانفجارات جراءها، وسط أنباء عن سقوط بعضها، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيروت قصف بيروت الجيش الإسرائيلي العاصمة بيروت لبنان

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

