

وكالات

شنت إيران فجر اليوم الأربعاء، هجوما صاروخيا عنقوديا على إسرائيل وسط أصوات انفجارات ضخمة في تل أبيب.

أكدت مصادر إسرائيلية سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في تل أبيب في موجة الصواريخ الإيرانية الحالية، وفقا لروسيا اليوم.

وأصدر الحرس الثوزري الإيراني فجر اليوم الأربعاء، بيانا بشأن هجوم عنيف شنه على إسرائيل، بصواريخ متعددة الرؤوس الحربية.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيانها: تعرضت تل أبيب، مركز شرور الكيان الصهيوني الوحشي، في الموجة الحادية والستين من عملية الوعد الصادق 4، لقصف ناري مكثف بصواريخ "خرمشهر 4" متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ "قدر" متعددة الرؤوس، وصواريخ "عماد" و"خيبر شكن"، تحت رمز "يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام"، وذلك انتقاماً لدماء الشهيد الدكتور علي لاريجاني ومرافقيه".

وأضاف البيان: "أصابت صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" في هذه العملية الخاطفة وشديدة الكثافة، بنجاح أكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة دون أي عوائق، وذلك في ظل انهيار منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات وفوق المتطورة للكيان الصهيوني".