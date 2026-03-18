الجيش الإسرائيلي ينذر حي الباشورة في بيروت بإخلائه

كتب : مصراوي

04:35 ص 18/03/2026

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، إنذارا لحي الباشورة في بيروت مطالبين المواطنين بإخلائه، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

كان الجيش الإسرائيلي استهدف فجر اليوم الأربعاء، شقتين سكنيتين في كل من منطقة زقاق البلاط والبسطة، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتسبب الاستهداف في دمار الطوابق العلوية بإحدى البنايات، وهو ما يدل عادة على عملية اغتيال، فيما هرعت سيارات الإسعاف والفرق المختصة إلى موقعي الهجوم.

تأتي هذه الغارة بعد ساعات من هجوم عنيف شنه "حزب الله" اللبناني على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال، حيث دكها بصليات صواريخ كثيفة، دوت على إثرها صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، وسمعت أصوات الانفجارات جراءها، وسط أنباء عن سقوط بعضها، وفقا لروسيا اليوم.

