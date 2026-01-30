مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور أن أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، أبدى موافقته على التنازل عن جزء من مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك شريطة صدور بيان رسمي من القلعة البيضاء يتضمن اعتذاراً عن التصريحات التي صدرت من بعض مسؤولي النادي قبل نهاية عقد اللاعب مع الفريق.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن مصدر داخل النادي الأهلي أكد تمسك زيزو بهذا الشرط بهدف حفظ حقوقه الأدبية والحفاظ على صورته أمام جماهير الكرة المصرية.

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين اللاعب وإدارة الزمالك في محاولة للتوصل إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة بشكل ودي.

