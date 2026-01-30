مباريات الأمس
مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

كتب : نهي خورشيد

10:00 ص 30/01/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور أن أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، أبدى موافقته على التنازل عن جزء من مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك شريطة صدور بيان رسمي من القلعة البيضاء يتضمن اعتذاراً عن التصريحات التي صدرت من بعض مسؤولي النادي قبل نهاية عقد اللاعب مع الفريق.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن مصدر داخل النادي الأهلي أكد تمسك زيزو بهذا الشرط بهدف حفظ حقوقه الأدبية والحفاظ على صورته أمام جماهير الكرة المصرية.

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين اللاعب وإدارة الزمالك في محاولة للتوصل إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة بشكل ودي.

إقرأ أيضًا:

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك الأهلي أحمد السيد زيزو

