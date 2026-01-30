"لا أحد فوق الأهلي".. ييس توروب يتحدث عن معاقبة إمام عاشور

الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي

تحدث الدنماركي ييس توروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمة إمام عاشور، وتغيبه عن بعثة الفريق دون إذن.

وقال ييس توروب، في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز: "إمام عاشور أخطأ وسيتم عقاب اللاعب وهذا يكفي حاليا، لا أحد فوق الفريق لقد قلت ذلك منذ يومي الأول هنا".

وتغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي، التي سافرت أمس الخميس، إلى تنزانيا، وقال مصدر لمصراوي: "وليد صلاح الدين الوصول إلى إمام عاشور لكن هاتفه كان مغلقا".

وقرر النادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك



"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق



"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد



