مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

"لا أحد فوق الأهلي".. ييس توروب يتحدث عن معاقبة إمام عاشور

كتب : هند عواد

12:01 م 30/01/2026
    مؤتمر الأهلي
    ييس توروب مدرب الأهلي من المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (3)
    ييس توروب مدرب الأهلي من المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (2)
    إمام عاشور
    إمام عاشور
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (3)
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (2)

تحدث الدنماركي ييس توروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمة إمام عاشور، وتغيبه عن بعثة الفريق دون إذن.

وقال ييس توروب، في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز: "إمام عاشور أخطأ وسيتم عقاب اللاعب وهذا يكفي حاليا، لا أحد فوق الفريق لقد قلت ذلك منذ يومي الأول هنا".

وتغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي، التي سافرت أمس الخميس، إلى تنزانيا، وقال مصدر لمصراوي: "وليد صلاح الدين الوصول إلى إمام عاشور لكن هاتفه كان مغلقا".

وقرر النادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

