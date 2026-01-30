مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد

كتب : محمد خيري

09:00 ص 30/01/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك (6)
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك (8)
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك (5)
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (7)
  • عرض 17 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (5)
  • عرض 17 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (3)
  • عرض 17 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (2)
  • عرض 17 صورة
    اجتماع رموز نادي الزمالك (14)
  • عرض 17 صورة
    اجتماع رموز نادي الزمالك (8)
  • عرض 17 صورة
    اجتماع رموز نادي الزمالك (5)
  • عرض 17 صورة
    اجتماع رموز نادي الزمالك (2)
  • عرض 17 صورة
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن التدخل لاحتواء أزمة محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول، بعد حالة الغضب التي انتابت اللاعب عقب استبعاده من المشاركة في مواجهة بتروجت الأخيرة.

وأوضح المصدر أنه من المقرر عقد جلسة تجمع محمد عواد بالمدير الفني للفريق، معتمد جمال، خلال الساعات المقبلة، بهدف إنهاء الأزمة وعودة الحارس للانتظام في التدريبات بشكل طبيعي.

وأضاف أن المدير الفني يرفض اتهامات الظلم التي يراها الحارس، مؤكدًا أن معتمد جمال يمنح الفرصة لجميع اللاعبين دون تفرقة، ويعمل فقط بما يخدم مصلحة نادي الزمالك، وليس لصالح أي فرد بعينه.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على وجود تمسك كامل داخل نادي الزمالك باستمرار محمد عواد، نافيًا ما تردد بشأن وجود نية للاستغناء عنه من جانب المدير الرياضي جون إدوارد، مشددًا على أن قرار مشاركة الحارس في التشكيل الأساسي يخضع لرؤية المدير الفني فقط، دون أي تدخلات أخرى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك محمد عواد محمد صبحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القلاجي ونجوم دولة التلاوة يحيون زفاف الشيخ عطية رمضان بقرية سلام في أسيوط
أخبار المحافظات

القلاجي ونجوم دولة التلاوة يحيون زفاف الشيخ عطية رمضان بقرية سلام في أسيوط
هل تحسم "قطعة بيتزا" موعد الضربة الأمريكية لإيران؟
شئون عربية و دولية

هل تحسم "قطعة بيتزا" موعد الضربة الأمريكية لإيران؟
من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران
شئون عربية و دولية

من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران
"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
أخبار المحافظات

"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى
بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
مسرح و تليفزيون

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة