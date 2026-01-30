"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن التدخل لاحتواء أزمة محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول، بعد حالة الغضب التي انتابت اللاعب عقب استبعاده من المشاركة في مواجهة بتروجت الأخيرة.

وأوضح المصدر أنه من المقرر عقد جلسة تجمع محمد عواد بالمدير الفني للفريق، معتمد جمال، خلال الساعات المقبلة، بهدف إنهاء الأزمة وعودة الحارس للانتظام في التدريبات بشكل طبيعي.

وأضاف أن المدير الفني يرفض اتهامات الظلم التي يراها الحارس، مؤكدًا أن معتمد جمال يمنح الفرصة لجميع اللاعبين دون تفرقة، ويعمل فقط بما يخدم مصلحة نادي الزمالك، وليس لصالح أي فرد بعينه.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على وجود تمسك كامل داخل نادي الزمالك باستمرار محمد عواد، نافيًا ما تردد بشأن وجود نية للاستغناء عنه من جانب المدير الرياضي جون إدوارد، مشددًا على أن قرار مشاركة الحارس في التشكيل الأساسي يخضع لرؤية المدير الفني فقط، دون أي تدخلات أخرى.