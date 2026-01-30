إعلان

مي عمر داخل سيارتها وكارولين عزمي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : سهيلة أسامة

12:30 ص 30/01/2026
إعداد - سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أنغام

تألقت المطربة أنغام في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة باللون الأسود، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

يارا السكري

شاركت الفنانة يارا السكري، متابعيها صورا ظهرت فيها بمكياج هادئ أبرز ملامحها، وذلك بأحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، داخل سيارتها في صورة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية "القصص القصيرة".

إنجي علاء

نشرت السيناريست إنجي علاء، صورا من أحدث ظهور لها ، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه، صورا من كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي" الذي ينافس من خلاله في موسم رمضان 2026، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".

أسما إبراهيم

ظهرت الإعلامية أسما إبراهيم داخل الطائرة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

كارولين عزمي

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان جريء.

ميرنا جميل

ظهرت الفنانة ميرنا جميل، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملفوفة باللون البني، تحت سماء مفتوحة".

