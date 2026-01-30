وزير العمل يبحث مع مستثمرين بجدة تعزيز استقدام العمالة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان، حضر اللقاء السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، والدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي بجدة، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي، إلى جانب النائبين عن المصريين في الخارج ياسر الحفناوي وعبير عطالله.

وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، على أهمية عقد الاجتماعات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها وسيلة أساسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المرتبطة بملف العمل والتشغيل، وبما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز فرص التعاون المشترك.

وشدد الوزير على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، واعتباره حلقة الوصل بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات، إلى جانب التركيز على تنظيم ندوات توعوية لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم.

واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودي والمعايير الدولية الحديثة، مشيرًا إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تمثل خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر وتحقيق الانضباط داخل سوق العمل.

وأكد الوزير جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة العربية السعودية، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة بين البلدين.

كما شدد على أهمية فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والمملكة.

وعلى هامش اللقاء، بحث وزير العمل مع عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للمشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية في أسواق العمل الخارجية.

