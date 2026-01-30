"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع

كشف الإعلامي جمال الغندور كواليس الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والمقرر له يوم الأحد المقبل، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمنتخب الوطني وشؤون الاتحاد.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الاجتماع سيتناول مناقشة التقرير الذي قدمه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن مشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي أنهاها المنتخب بالحصول على المركز الرابع.

وأشار إلى أن مجلس اتحاد الكرة سيناقش أيضاً مطالب الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب اعتماد المباريات الودية المقرر خوضها استعداداً لمشوار كأس العالم 2026.

وأضاف أن الاجتماع يتضمن كذلك بحث تشكيل اللجان التابعة للاتحاد، فضلاً عن حسم موقف مجلس الإدارة من تعيين خبير أجنبي في منصب المدير الفني للاتحاد خاصة بعد تسلم عدد من السير الذاتية لخبراء أجانب خلال الفترة الماضية.