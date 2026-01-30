شوبير يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة لإمام عاشور مع طبيب الأهلي

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع

"غير مقبول".. القيعي يهاجم إمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس المكالمة الأخيرة للاعب النادي الأهلي إمام عاشور، قبل تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لخوض مواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير أن الأزمة بين إمام عاشور والنادي خلال الساعات الماضية كانت قوية، ما أدى إلى توقيع عقوبة الإيقاف أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه.

تفاصيل مكالمة إمام عاشور مع طبيب الأهلي

أوضح شوبير تفاصيل المكالمة التي أجراها اللاعب مع رئيس الجهاز الطبي للأهلي، الدكتور أحمد جاب الله، قبل إغلاق هاتفه وفشل الوصول إليه، حيث قال شوبير:

"اللاعبين بعد مباراة وادي دجلة حصلوا على راحة بقرار من توروب لإراحتهم، ولم يحدث تجمع لهم في الفندق أو النادي قبل التجمع في المطار."

وأضاف شوبير نقلاً عن المكالمة: "ما حدث أن هناك اتصال تم بين إمام عاشور وطبيب الأهلي الدكتور أحمد جاب الله، فإمام قال له: يادكتور أنا تعبان، فاترد عليه: إنت لعبت ماتش دجلة وكنت تمام محصلكش حاجة."

وتابع شوبير: "إمام عاشور كرر جملته وقال للدكتور: لا أنا تعبان ومش هقدر اسافر لاني تعبان، فالدكتور أحمد جاب الله بلغه: لازم تيجي المطار ويتم فحصك لمعرفة مدى إمكانية سفرك أم لا، أحمد جاب الله قال لإمام عاشور: لا يمكنني أخذ قرار بعدم سفرك، عليك أن تأتي ولو الجهاز الفني أو الطبي شايف إنك مش هينفع تسافر فخلاص."

وأكمل شوبير: "إمام عاشور قاله: يادكتور أنا بلغتك بالموضوع وبلغهم إن أنا تعبان ومش قادر، والدكتور رد عليه قاله: مش هينفع لأنه قرار إدارة وليس قراري الشخصي."

إقرأ أيضًا:

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي