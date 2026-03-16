حمادة طلبة: جماهير الزمالك السند الحقيقي للفريق في كل الظروف

أكد حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تمثل الداعم الأساسي للفريق في كل الظروف، مشدداً على أن تشجيع الجمهور يمنح اللاعبين الدافع والحافز لتحقيق الانتصارات وتجاوز المراحل الصعبة.

وأشار طلبة في تصريحات تلفزيونية إلى أن الزمالك يمتلك مزيجاً متوازناً بين الخبرة والشباب وهو ما يمنح الفريق قوة كبيرة في منافسات الموسم الحالي، سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف أن تتويج نهائي البطولة بمواجهة مصرية خالصة بين الزمالك والمصري البورسعيدي سيكون بمثابة إنجازاً كبيراً للكرة المصرية، معرباً عن أمله في حدوث هذا السيناريو.

وأوضح طلبة أن معتمد جمال نجح منذ توليه مسؤولية الفريق في إعادة تشكيله وتوازن صفوفه، مؤكداً أنه يستحق الشكر على قدرته على مواجهة الظروف الصعبة وتحقيق نتائج إيجابية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك قادر على تجاوز الفترة المقبلة بنجاح بفضل امتلاكه لاعبين ذوي خبرة كبيرة إلى جانب مجموعة مميزة من الشباب، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها.

