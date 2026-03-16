الدوري الإنجليزي

برينتفورد

22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

21:45

فيورنتينا

حمادة طلبة: جماهير الزمالك السند الحقيقي للفريق في كل الظروف

كتب : نهي خورشيد

12:10 ص 16/03/2026

حمادة طلبه

أكد حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تمثل الداعم الأساسي للفريق في كل الظروف، مشدداً على أن تشجيع الجمهور يمنح اللاعبين الدافع والحافز لتحقيق الانتصارات وتجاوز المراحل الصعبة.

وأشار طلبة في تصريحات تلفزيونية إلى أن الزمالك يمتلك مزيجاً متوازناً بين الخبرة والشباب وهو ما يمنح الفريق قوة كبيرة في منافسات الموسم الحالي، سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف أن تتويج نهائي البطولة بمواجهة مصرية خالصة بين الزمالك والمصري البورسعيدي سيكون بمثابة إنجازاً كبيراً للكرة المصرية، معرباً عن أمله في حدوث هذا السيناريو.

وأوضح طلبة أن معتمد جمال نجح منذ توليه مسؤولية الفريق في إعادة تشكيله وتوازن صفوفه، مؤكداً أنه يستحق الشكر على قدرته على مواجهة الظروف الصعبة وتحقيق نتائج إيجابية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك قادر على تجاوز الفترة المقبلة بنجاح بفضل امتلاكه لاعبين ذوي خبرة كبيرة إلى جانب مجموعة مميزة من الشباب، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها.

شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
خلال زيارته للإمارات.. عبد العاطي يؤكد ضرورة وضع آليات دفاعية عربية
"أنا 81 سنة ولا أنتظر شيئًا".. الدكتور مصطفى الفقي: السيسي حافظ على مصر

