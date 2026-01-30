"عبارات غير لائقة".. إعلامي يكشف تفاصيل مشادة محمد هاني وإمام عاشور

نهاية مشوارك.. شوبير موجهًا رسالة قوية وصادمة لإمام عاشور.. ماذا قال؟

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامجه "ملعب أون" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، تفاصيل وأسباب عدم سفر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وقال عبد الجواد: منذ الصباح والحديث كله يدور حول إمام عاشور، وغرامة المليون ونصف جنيه، وإيقافه بسبب عدم سفره مع الأهلي إلى تنزانيا، وبعد الاستفسار من جميع أطراف الأزمة، تبين لنا ما حدث.

وأوضح أن بداية الأزمة تعود إلى مباراة الأهلي أمام وادي دجلة، وتحديدا عند احتساب ركلة جزاء للفريق، حيث ظهر في مقطع فيديو أن أحمد سيد زيزو كان يرغب في منح محمود حسن تريزيجيه فرصة تسديد الركلة من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري.

وأضاف: إمام عاشور كان يرغب في تسجيل الهدف، خاصة أنه عائد من الإصابة ويقدم مستوى جيدا، فاستحوذ على الكرة وحدث بينه وبين زيزو نوع من الغضب والضيق، وقال إمام لزيزو، "ليه بتعزم على تريزيجيه ما تدهالي أنا"، ودي رواية حقيقية حدثت بالفعل.

وتابع عبد الجواد أن محمد هاني، أحد قادة الفريق، تدخل وطالب إمام بترك ترتيب مسددي ركلات الجزاء كما هو، مؤكدا أن النظام يجب أن يحترم، وهو ما أيده الجهاز الفني، ليقوم زيزو بتسديد الركلة.

وأشار إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث دخل إمام عاشور في مشادة مع محمد هاني، ووجه له عبارات غير لائقة، ما أدى إلى انفعال هاني ورفضه لما قيل.

وأردف: إمام عاشور تم استبداله في الدقيقة 60، ولم يكن راضي على التغيير أثناء خروجه من الملعب، لكنه دخل غرفة الملابس أمام زملائه، وطالب وليد صلاح الدين بتوقيع عقوبة على محمد هاني بداعي تجاوزه في حقه، رغم عدم وجود خروج عن النص.

واستكمل: بعدها حاول إمام التواصل مع وليد صلاح الدين، لكن لم يكن هناك رد، وبدأ يتكون لدى وليد شعور بأن هناك تصرفا غير متوقع قد يحدث من اللاعب.

وكشف عبد الجواد، نقلا عن مصادره، أن إمام عاشور كان قد قرر مسبقا عدم السفر مع بعثة الأهلي.

وأضاف: "في المطار كان جميع اللاعبين متواجدين، ولاحظوا غياب إمام، فانتظروا قرابة ساعة في محاولة للتواصل معه، لكن جميع هواتفه كانت مغلقة.

واختتم حديثه قائلا: غادرت البعثة على متن الطائرة، وتم إبلاغ الكابتن محمود الخطيب، الذي اتخذ قرارا بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ بتوقيع غرامة على اللاعب، مع تأجيل إعلان العقوبة حتى وصول البعثة إلى تنزانيا، وبعد التأكد من الرواية، تم توقيع عقوبة على إمام، وحتى اللحظة محدش عارف يوصل لإمام عاشور.