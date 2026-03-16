تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، التي تمتد حتى نهاية شهر مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المرحلة الـ28 من المبادرة توفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

آلاف المنافذ وخصومات تصل إلى 40%

وقامت الوزارة بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسؤولي كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المطاعم ومحال الحلويات وموردي الفوانيس والياميش للمشاركة في المبادرة.

كما شهدت المبادرة لأول مرة توسعاً في أعداد الكيانات التجارية المشاركة، لتصل إلى 3218 فرعاً للسلاسل التجارية، و173 شادراً رئيسياً وفرعياً، و107 قوافل متحركة، و574 فرعاً لمحال الحلويات المتنوعة، بإجمالي 4072 منفذاً في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الوزارة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية الهادفة إلى تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

