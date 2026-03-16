واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 120802 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1205 سائقين، حيث تبين إيجابية 40 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

نتائج حملات المرور خلال 24 ساعة

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال في الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 705 مخالفات مرورية متنوعة، شملت (تحميل ركاب بالمخالفة – مخالفة شروط التراخيص – مخالفات الأمن والمتانة).

كما تم فحص 175 سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

