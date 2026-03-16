إعلان

تحصيل الأجرة قبل التحرك.. محافظ الإسكندرية يتفقد الموقف الجديد- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:32 م 16/03/2026
    محافظ الإسكندرية يتفقد الموقف الجديد
    محافظ الإسكندرية يتفقد الموقف الجديد
    محافظ الإسكندرية يتفقد الموقف الجديد
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة ميدانية موسعة بالموقف الجديد بحي غرب، لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة والميكروباص والتأكد من الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أحمد حبيب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح، سكرتير عام مساعد المحافظة، فضلًا عن قيادات الإدارة العامة للمرور ومشروع مواقف سيارات النقل الجماعي.

تحصيل التعريفة الجديدة دون زيادات

وتفقد المحافظ الموقف واطمئن من المواطنين والركاب للتأكد من التزام السائقين بتحصيل التعريفة المحددة وعدم فرض أي زيادات، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية وعدم استغلال المواطنين.

ووجه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية داخل المواقف لمتابعة سير العمل والانضباط، والتأكد من وضوح التعريفة وخطوط السير أمام الركاب، مع التأكيد على وضع الملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بشكل واضح.

تثبيت اللافتات الإرشادية

وكلف المحافظ بتثبيت اللافتات الإرشادية داخل المواقف لسهولة اطلاع المواطنين عليها، مؤكدًا عدم تجزئة التسعيرة وضرورة تحصيل الأجرة المقررة قبل التحرك من الموقف.

وطالب المواطنين بضرورة التحلي بالإيجابية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ على أرقام شكاوى النقل والمواصلات في حال وجود أي شكوى أو مخالفة تتعلق بالتعريفة الجديدة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا حيال أي مخالفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

