أول تعليق من أسرة محمد القلاجي بعد خسارته لقب "دولة التلاوة"

كتب : علي عبد المنعم

03:30 م 16/03/2026

علّقت أسرة المتسابق محمد القلاجي، أحد أبرز المشاركين في برنامج "دولة التلاوة" فرع التجويد، على خسارته للقب، قائلة: "قدر الله وما شاء فعل".

وكتب محمد سعد القلاجي، أحد أفراد الأسرة، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "فخورين بيك يا قلب أخوك، الحمد لله والشكر لله، مفيش حد خاسر مع القرآن"، مؤكدًا أن روح المنافسة في المسابقة تتجاوز الفوز أو الخسارة، وأن الجميع رابح بالارتباط بكتاب الله.

تكريم الفائز بجائزة تصويت الجمهور

شهدت احتفالية ليلة القدر التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تكريم الطفل عمر علي، الفائز بجائزة تصويت الجمهور ضمن مسابقة برنامج "دولة التلاوة".

وسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجائزة بعد حصول الطفل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، ما يعكس التفاعل الكبير للمشاهدين مع البرنامج واختيارهم لأفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم.

وتعد جائزة تصويت الجمهور إحدى الفئات المميزة في المسابقة، حيث تمنح المشاهدين فرصة المشاركة في اختيار المتسابق المفضل لديهم، بما يعكس ارتباط الجمهور بالمسابقة واهتمامه بالتجويد والتلاوة.

فيديو قد يعجبك



بعد وصف فيديو القهوة بالمزيف.. نتنياهو يظهر في مقطع جديد
بعد وصف فيديو القهوة بالمزيف.. نتنياهو يظهر في مقطع جديد

ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالصور- مصرع مواطن دهسته سيارة بدون لوحات أثناء عبور الشارع في بنها
بالصور- مصرع مواطن دهسته سيارة بدون لوحات أثناء عبور الشارع في بنها
منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر
منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026