الإمارات تعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة

كتب : د ب أ

03:26 م 16/03/2026

الإمارات

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الاثنين مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية ، في بيان صحفي اليوم، إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 304 صواريخ باليستية، و15 صاروخاً جوالاً، و1627 طائرة مسيّرة.

وأشارت إلى أن "هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني"، لافتة إلى مقتل خمسة مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والفلسطينية، وإصابة 145 حالة بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

فيديو قد يعجبك



سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
ما تأثير تناول كعك العيد على ضغط الدم والقلب؟.. لن تتوقع
رمضان ستايل

ما تأثير تناول كعك العيد على ضغط الدم والقلب؟.. لن تتوقع

رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى
دراما و تليفزيون

رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى
منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر
أخبار مصر

منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر
هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي
دراما و تليفزيون

هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026