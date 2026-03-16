تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الاثنين مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية ، في بيان صحفي اليوم، إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 304 صواريخ باليستية، و15 صاروخاً جوالاً، و1627 طائرة مسيّرة.

وأشارت إلى أن "هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني"، لافتة إلى مقتل خمسة مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والفلسطينية، وإصابة 145 حالة بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.