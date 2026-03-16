قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إرسال خطاب رسمي إلى كل من الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لتزويد وزارة التموين بأسماء المتصالحين في مخالفات البناء بشكل عاجل، تمهيدًا لاستئناف حصولهم على الدعم التمويني دون أي عوائق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بحضور وزير التموين، لمناقشة آليات تطبيق الضوابط المتعلقة بالتموين وربطها بالتصالح في مخالفات البناء.

وأعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بعدم حصول أي مواطن يخالف قوانين البناء أو يقوم بسرقة التيار الكهربائي على الدعم التمويني، وذلك ردًا على استفسار النائب أمير الجزار بشأن إمكانية عودة من يتصالح من المواطنين في مخالفات البناء للحصول على الدعم مرة أخرى.

من جانبه، تدخل النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، مؤكدًا أن العقوبة يجب ألا تشمل المواطنين الذين قاموا بالتصالح على مخالفاتهم، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان عودة هؤلاء للحصول على التموين.

وأوضح أن اللجنة ستنسق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان لتسريع إرسال بيانات أسماء المتصالحين إلى وزارة التموين، بما يضمن استحقاقهم للدعم دون تأخير.