"لابد أن يعلن الأهلي للرأي العام".. الغندور يوجه رسالة نارية بشأن عدم سفر إمام عاشور

كتب : محمد خيري

12:55 م 29/01/2026
وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية إلى النادي الأهلي، مطالبًا بالكشف عن أسباب عدم سفر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "لماذا لم يسافر إمام عاشور مع بعثة الأهلي؟ ولابد أن يعلن الأهلي للرأي العام أسباب عدم سفره مع الفريق لمباراة يانج أفريكانز".

وكان إمام عاشور قد غاب عن بعثة الأهلي التي غادرت إلى تنزانيا، بعدما لم يتواجد في مطار القاهرة في الموعد المحدد لانطلاق الرحلة، ليقرر الجهاز الفني استبعاده من المباراة.

ومن المنتظر أن يصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح ملابسات الواقعة وموقف اللاعب.

إمام عاشور الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي خالد الغندور

