محافظ القاهرة يتابع ميدانيًا إطفاء حريق الزرايب بمنشأة ناصر- صور


كتب- محمد نصار:

07:56 ص 29/01/2026
    حريق الزرايب بمنشأة ناصر
    حريق الزرايب بمنشأة ناصر
    حريق الزرايب بمنشأة ناصر

يواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، الإشراف على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بمنزل بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر وامتد إلى 3 منازل مجاورة للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الزرايب "حي منشأة ناصر" بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد 10 إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف.

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن.

حريق الزرايب بمنشأة ناصر حريق الزرايب حريق المقطم محافظ القاهرة حريق

