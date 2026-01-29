مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

"تراجع في التركيز".. ياسر ريان يكشف رأيه في مهاجم الزمالك وعمر كمال عبد الواحد

كتب : نهي خورشيد

06:15 ص 29/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ياسر ريان
  • عرض 16 صورة
    ياسر ريان لاعب الأهلي السابق
  • عرض 16 صورة
    ياسر ريان لاعب الأهلي السابق
  • عرض 16 صورة
    ياسر ريان
  • عرض 16 صورة
    خطوبة ناصر منسي
  • عرض 16 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 16 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك ناصر منسي بواسطة مصراوي
  • عرض 16 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 16 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 16 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 16 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 16 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 16 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 16 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 16 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن سباق الدوري المصري هذا الموسم لا يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

وشدد ريان في تصريحات تلفزيونية على أنه لا خلاف حول القدرات التدريبية لمعتمد جمال مع نادي الزمالك، موضحاً أن المدرب يمتلك المقومات الفنية اللازمة إلا أن الحديث عن حسم لقب الدوري يبقى مبكراً في ظل شراسة المنافسة وتعدد الأطراف القادرة على التتويج.

وعن حالة مهاجم الزمالك ناصر منسي قال إنه يعاني من تراجع في التركيز داخل الملعب خلال الفترة الأخيرة وهو ما أرجعه إلى عدم وضوح موقفه مع النادي الأمر الذي انعكس سلباً على مستواه الفني.

كما أشار ياسر ريان إلى أن الأهلي كان بحاجة لإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوفه ومواصلة المنافسة بقوة على المستويين المحلي والقاري في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات.

وأضاف أن عمر كمال عبد الواحد كان يستحق الحصول على فرصة أكبر مع الأهلي قبل رحيله، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسرريان عمر كمال عبد الواحد ناصر منسي الأهلي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
زووم

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
الجيش الفنزويلي يعلن الولاء لـ ديلسي رودريجيز
شئون عربية و دولية

الجيش الفنزويلي يعلن الولاء لـ ديلسي رودريجيز
"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
أخبار المحافظات

"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون