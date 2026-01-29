أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن سباق الدوري المصري هذا الموسم لا يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

وشدد ريان في تصريحات تلفزيونية على أنه لا خلاف حول القدرات التدريبية لمعتمد جمال مع نادي الزمالك، موضحاً أن المدرب يمتلك المقومات الفنية اللازمة إلا أن الحديث عن حسم لقب الدوري يبقى مبكراً في ظل شراسة المنافسة وتعدد الأطراف القادرة على التتويج.

وعن حالة مهاجم الزمالك ناصر منسي قال إنه يعاني من تراجع في التركيز داخل الملعب خلال الفترة الأخيرة وهو ما أرجعه إلى عدم وضوح موقفه مع النادي الأمر الذي انعكس سلباً على مستواه الفني.

كما أشار ياسر ريان إلى أن الأهلي كان بحاجة لإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوفه ومواصلة المنافسة بقوة على المستويين المحلي والقاري في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات.

وأضاف أن عمر كمال عبد الواحد كان يستحق الحصول على فرصة أكبر مع الأهلي قبل رحيله، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية.