

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم كريم. س، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه لقتل 3 سيدات، لتصبح العقوبة باتة ونهائية.

وكان المتهم قد طعن على حكمَي الإعدام الصادرين من محكمتَي الجنايات والاستئناف، في القضية التي أثارت الرأي العام لبشاعتها.

ورفضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من المتهم، وأيدت حكم أول درجة بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي فضيلة المفتي، لثبوت إدانته بقتل 3 سيدات والتنكيل بجثثهن في صحاري بورسعيد، الإسماعيلية، والقاهرة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس قد أصدرت حكمها في 12 سبتمبر 2024، بالإعدام شنقًا على المتهم بعد أخذ رأي المفتي، لاتهامه بقتل الضحايا والتخلص من جثثهن بطرق مروعة في مواقع مختلفة.

محاكمة "سفاح التجمع"

خلال جلسات محاكمته، اعترف المتهم بتفاصيل صادمة عن قتل الضحايا، زاعمًا أنه لم يقتل الضحية الأولى "نورا"، وأنها غادرت منزله حية، لكنه اعترف بالقتل تحت الضغط، مدعيًا علاقة غير شرعية معها برضاها.

أما الضحية الثانية "رحمة"، فقد قال المتهم إنه أحبها وكان ينوي الزواج منها بعد طلاقه، وأنها توفيت إثر جرعة زائدة من مخدر "الأيس"، مدعيًا أنه لم يعلم بوفاتها حين مارس العلاقة معها بعد الوفاة.

وبالنسبة للضحية الثالثة "أميرة"، أنكر المتهم قتله لها، زاعمًا أنها كانت تطلب منه ممارسة العلاقة بعنف دون تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة.