إيران تنفي إطلاق طائرات مسيرة اعترضتها السعودية

كتب : د ب أ

12:13 م 15/03/2026

نفى الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة فارس، إطلاق طائرات مسيرة اعترضتها السعودية، داعيا الحكومة السعودية بالتحقق من مصدرها.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت اليوم الأحد أن قواتها اعترضت 14 طائرة مسيرة فوق منطقة الرياض وفي الجزء الشرقي من البلاد، حيث توجد العديد من منشآت النفط السعودية.


ولم تدل الوزارة بالمزيد من التفاصيل.

وأعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة أيضا عن تجدد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من إيران اليوم الأحد.

ونفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، التي تعتبر بمثابة منفذ شبه رسمي للحرس الثوري الإسلامي، الهجوم على السعودية قائلة إنه ليس له صلة بإيران.

وأضافت الوكالة "يتعين أن تتخذ الحكومة السعودية جهودا للكشف عن أصل الهجمات".

