أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني أطلق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة إسرائيل.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بصدور إنذار مبكر لتل أبيب ومناطق وسط إسرائيل بعد رصد انطلاق الصواريخ، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها.

سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في تل أبيب

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من إيران باتجاه مدينة إيلات جنوبي البلاد، بينما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنباء أولية عن سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في مواقع عدة بتل أبيب ووسط إسرائيل.

اشتعال النيران في سيارات بتل أبيب

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باشتعال النيران في سيارات بتل أبيب بعد سقوط شظايا صواريخ من الدفعة الأخيرة.

إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت متزامن، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بإطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى.