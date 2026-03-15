إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

كتب : عبدالله محمود

12:32 م 15/03/2026

صورة بالذكاء الاصطناعي

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني أطلق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة إسرائيل.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بصدور إنذار مبكر لتل أبيب ومناطق وسط إسرائيل بعد رصد انطلاق الصواريخ، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها.

سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في تل أبيب

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من إيران باتجاه مدينة إيلات جنوبي البلاد، بينما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنباء أولية عن سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في مواقع عدة بتل أبيب ووسط إسرائيل.

اشتعال النيران في سيارات بتل أبيب

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باشتعال النيران في سيارات بتل أبيب بعد سقوط شظايا صواريخ من الدفعة الأخيرة.

إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت متزامن، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بإطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى.

الحرب على إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط إيران وإسرائيل الهجمات الإيرانية

فيديو قد يعجبك



الجبهة الداخلية الإسرائيلية ترصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه وسط إسرائيل
جيش الاحتلال: بدأنا قبل قليل موجة غارات واسعة على غرب إيران
على غير المعتاد.. لماذا أجري أربيلوا 6 تبديلات أمام إلتشي؟
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
بتوجيهات من السيسي.. وزير الخارجية يبدأ جولة خليجية لبحث التطورات الإقليمية
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم