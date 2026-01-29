مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

الهلال

"بينهم داري".. غيابات الأهلي في مباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

12:29 ص 29/01/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة ياس توروب، أعلن أمس الأربعاء عن قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز، وشهدت غياب عدد من اللاعبين ومن بينهم المهاجم السلوفيني جراديشار.

وجاءت غيابات الأهلي في مباراة يانج أفريكانز كالتالي:

نيجيك جراديشار.. استبعاد فني في ظل اقتراب رحيله عن الفريق

محمد سيحا.. استبعاد فني

أشرف داري.. استبعاد فني

أحمد عبد القادر.. استبعاد فني

والجدير بالذكر أن الأهلي يشارك في المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا

