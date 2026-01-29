بعد أنباء طلب رحيله.. أول رد فعل من محمود عواد حارس الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة ياس توروب، أعلن أمس الأربعاء عن قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز، وشهدت غياب عدد من اللاعبين ومن بينهم المهاجم السلوفيني جراديشار.

وجاءت غيابات الأهلي في مباراة يانج أفريكانز كالتالي:

نيجيك جراديشار.. استبعاد فني في ظل اقتراب رحيله عن الفريق

محمد سيحا.. استبعاد فني

أشرف داري.. استبعاد فني

أحمد عبد القادر.. استبعاد فني

والجدير بالذكر أن الأهلي يشارك في المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

