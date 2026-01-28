"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

كتب - محمد الميموني:

كشف شريف عابدين المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية عن حقيقة مفاوضات النادي للتعاقد مع محمود كهربا فى الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال شريف عابدين، خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" اليوم الأربعاء، "احنا مفتحناش كلام نهائي مع محمود كهرباء ومافيش نهائي مفاوضات بين اللاعب والنادي ".

وأضاف عابدين: "مفيش أي نقاش دار بين النادي وبين اللاعب نهائي، ومافيش نية عندنا لضم كهربا ولا فيه كلام رايح جاي، الموضوع مقفول بالنسبة للنادي وأكيد لو في هطلع واقول اننا تواصلنا مع كهربا.

وأكد عابدين : " كهربا لاعب كبير وانا طلعت وضحت الأمر مع الإعلامي جمال الغندور وقولت مافيش كلام اتفتح نهائي مع اللاعب".