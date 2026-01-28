مباريات الأمس
8 صور لأهداف الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري

كتب : محمد الميموني

06:59 م 28/01/2026 تعديل في 07:05 م
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدفان في شباك نظيره فريق الزمالك نظيره فريق بتروجيت اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري.

وافتتح لفريق الزمالك التسجيل اللاعب عدي الدباغ في الدقيقة ال21 من عمر المباراة ثم سجل الهدف الثاني اللاعب حسام عبد المجيد في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة.

ويبحث فريق الزمالك في لقاء بتروجيت عن العودة لسكة الإنتصارات بعدما تعادل سلبيًا، في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية.

