8 صور لأهداف الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري

من الحبس إلى الإيقاف.. كيف دعم الأهلي رمضان صبحي منذ بداية أزمته؟

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثنائية بتروجيت في الدوري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدفان في شباك نظيره فريق الزمالك نظيره فريق بتروجيت اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري.

وافتتح لفريق الزمالك التسجيل اللاعب عدي الدباغ في الدقيقة ال21 من عمر المباراة ثم سجل الهدف الثاني اللاعب حسام عبد المجيد في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة.

ويبحث فريق الزمالك في لقاء بتروجيت عن العودة لسكة الإنتصارات بعدما تعادل سلبيًا، في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية.