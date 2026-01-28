ملخص مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

من الحبس إلى الإيقاف.. كيف دعم الأهلي رمضان صبحي منذ بداية أزمته؟

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره بتروجيت بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك أمام بتروجيت:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

تفاصيل مباراة الزمالك وبتروجيت:

الدقيقة 1: إنطلاق المباراة

الدقيقة 6: تسديدة من دودو لاعب بتروجت تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك

الدقيقة 10: عرضية من الجانب الأيمن للزمالك داخل منطقة الجزاء ورأسية من ناصر منسي وصلت سهلة في يد عمر صلاح حارس بتروجت.

الدقيقة 19: خروج محمد شحاتة للإصابة ونزول محمد السيد

الدقيقة 21: هدف أول للزمالك عن طريق عدي الدباغ

الدقيقة 29: تسديدة من لاعب بتروجيت محمد دودو ولكنها مرت بعيدة عن مرمي الزمالك.

الدقيقة 36: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للزمالك بعد اعاقة من أحمد بحبح لعدي الدباغ داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 39: حسام عبدالمجيد يسجل الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء ناجحة.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 6 دقائق وقت محتسب بدل ضايع

الدقيقة 45+6: إنتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

الدقيقة 46: إنطلاق الشوط الثاني من مباراة الزمالك وبتروجيت

الدقيقة 55: بطاقة صفراء من نصيب حسام عبد المجيد لاعب الزمالك.

الدقيقة 59: سقوط محمد إسماعيل على أرضية الملعب ودخول الجهاز الطبي.

الدقيقة 69: فرصة ضائعة من لاعبو بتروجيت بعد تسديدة قوية مرت بجوار المرمي.

الدقيقة 79: نزول سيف الجزيري بدلًا من ناصر منسي.

الدقيقة 86: الجزيري يهدر فرصة هدف مؤكد بعد الإنفراد بالمرمي ولكن يتصدي لها عمر صلاح حارس بتروجيت

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+: مصطفي الجمل لاعب بتروجيت يطلق تسديدة قوية مرت على يمين محمد صبحي حارس الزمالك

الدقيقة 90+5: نهاية المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 2-0