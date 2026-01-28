المسلماني: نصف سكان أمريكا قبل الحرب الأهلية كانوا عبيدًا

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن عشرات السنوات في عمر التاريخ قد تكون أحيانًا أقل تأثيرًا من حرب واحدة فاصلة، مستشهدًا بالحرب الأهلية الأمريكية، التي تعتبر من أكثر الحروب دموية في تاريخ الولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل نحو 800 ألف شخص.

وأوضح المسلماني، خلال ندوة فكرية بعنوان: "الثقافة والسياسة في زمن اللايقين.. مآلات القرن الحادي والعشرين"، ضمن فعاليات سابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، اليوم الأربعاء، أن الحرب اندلعت في ستينيات القرن التاسع عشر، في مجتمع كان عدد سكانه يقارب 9 مليون نسمة، بينهم نحو 4 ملايين عبد، أي ما يقرب من نصف السكان، مشيرًا إلى أن الجدل الأخلاقي والفكري حول العبودية بلغ ذروته آنذاك، ما أدى إلى انقسام الولايات، إذ انفصلت ولايات الجنوب وأعلنت قيام "الكونفدرالية الأمريكية"، في مقابل الولايات الفيدرالية في الشمال.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الحرب كانت صراعًا من أجل وحدة الدولة الأمريكية "من الماء إلى الماء"، من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، وانتهت بانتصار الشمال وإعادة توحيد البلاد، لكنها خلّفت هذا العدد الهائل من الضحايا، مؤكدًا أن هذه الحرب شكّلت لحظة مفصلية في تطور فكرة الحكم الذاتي والاستقلال داخل النظام الأمريكي.

وأشار "المسلماني"، إلى أن هذا المسار التاريخي يمهد لفهم دوامة الحروب الكبرى لاحقًا، من الحربين العالميتين الأولى والثانية، مرورًا بالحروب الأوروبية المتعاقبة، وصولًا إلى الصراع الروسي– الأوكراني في العصر الراهن.

وأكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن ما سبق يكشف أن تاريخ أوروبا والغرب ليس مجرد تاريخ فلسفة وأفكار، بل هو أيضًا تاريخ دماء وصراعات كبرى شكلت ملامح النظام العالمي المعاصر.

