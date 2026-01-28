بيان مشترك لـ11 دولة يندد بهدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية

كتب-عبدالله محمود:

نددت 11 دولة من بينهم بريطانيا وفرنسا وكندا، بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية الأسبوع الماضي بهدم مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية.

ودعت المجموعة في بيان مشترك اليوم الأربعاء، حكومة إسرائيل إلى وقف كل عمليات الهدم.

ونشرت الحكومة البريطانية البيان على موقعها الإلكتروني نيابة عن وزير خارجيتها والنظراء في بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا.

وفي وقت سابق، أعربت مصر عن دعمها الكامل لعمل وكالة "الأونروا" وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت مصر في بيان نشرته الخارجية المصرية الأحد الماضي، على الأهمية الحيوية للدور الذي تضطلع به الوكالات في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين.