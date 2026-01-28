أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة بتروجت التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز جاءت صعبة على الطرفين، مشيراً إلى أن فريقه كان قادراً على الخروج بنتيجة أكبر في ظل الفرص العديدة التي سنحت له خلال اللقاء.

وأوضح المدير الفني في تصريحات عقب نهاية المباراة، أن الزمالك أضاع عدداً كبيراً من الفرص المحققة، مكتفياً بتسجيل هدفين فقط، في حين لم يشكل فريق بتروجت خطورة حقيقية على مرمى الزمالك على مدار شوطي المباراة.

ووجه معتمد جمال الشكر للاعبين على المجهود المبذول، مشيراً إلى أنه كان يخطط لإراحة محمد إسماعيل، إلا أن إصابة محمد شحاتة فرضت تغييرات اضطرارية على حساباته الفنية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفريق نجح في تحقيق فوز مهم.

وأشار المدير الفني إلى أن لاعبي الزمالك دائماً ما يتعرضون لضغوط كبيرة بحكم اللعب لنادٍ بحجم الزمالك، مؤكداً أن العناصر الشابة التي شاركت ظهرت بشكل مميز ولا يشعر بأي قلق من الاعتماد على بعض لاعبي الناشئين في التشكيل الأساسي.

كما كشف معتمد جمال أن أحمد فتوح خضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة المصري المقبلة ببطولة الكونفدرالية، لافتاً إلى أن عبد الله السعيد عاد مؤخراً للتدريبات، ومن المنتظر أن تكتمل صفوف الفريق خلال الأيام العشرة المقبلة.

وفيما يخص غياب محمد عواد عن مباراة اليوم، أوضح المدير الفني أنه أجرى عدة تعديلات على التشكيل في أكثر من مركز، مؤكداً أن مصلحة الزمالك تأتي في المقام الأول وأن تجهيز جميع اللاعبين أمر طبيعي تحسباً لأي ظروف، مع التأكيد على محاسبة أي لاعب يخطئ.

وكان الزمالك حقق الفوز على بتروجت بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة.