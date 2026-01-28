إعلان

سوريا.. الداخلية توجّه بتطبيق العمل بمرسوم منح الجنسية للأكراد

كتب : محمود الطوخي

09:02 م 28/01/2026 تعديل في 09:14 م

وزارة الداخلية السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

وجهت وزارة الداخلية السورية الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 13 لعام 2026، مع مراعاة تبسيط الإجراءات على المواطنين الكرد، وذلك في موعد أقصاه 5 فبراير القادم.

وجاء في قرار الوزارة ضرورة العمل الفوري على إعداد هذه التعليمات لتنفيذ المادة الرابعة من المرسوم، التي تنص على: "يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".

وشددت الوزارة على التزامها بالمادة السابعة التي تفرض على الجهات المعنية إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، مع التوجيه بموافاتها بالنتائج قبل التاريخ المحدد 5 فبراير المقبل.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر يوم 16 يناير الجاري المرسوم رقم 13، مؤكدا فيه أن المواطنين السوريين الكرد "جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري"، وأن هويتهم الثقافية واللغوية "جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية السورية سوريا أحمد الشرع تطبيق العمل بمرسوم منح الجنسية للأكراد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
اقتصاد

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد
أخبار المحافظات

ضبط "نباش قمامة" لاتهامه بهتك عرض طفل معاق في بورسعيد
"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
رياضة محلية

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت
رياضة محلية

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون