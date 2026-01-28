سوريا.. الداخلية توجّه بتطبيق العمل بمرسوم منح الجنسية للأكراد

كتب- محمود الطوخي

وجهت وزارة الداخلية السورية الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 13 لعام 2026، مع مراعاة تبسيط الإجراءات على المواطنين الكرد، وذلك في موعد أقصاه 5 فبراير القادم.

وجاء في قرار الوزارة ضرورة العمل الفوري على إعداد هذه التعليمات لتنفيذ المادة الرابعة من المرسوم، التي تنص على: "يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".

وشددت الوزارة على التزامها بالمادة السابعة التي تفرض على الجهات المعنية إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، مع التوجيه بموافاتها بالنتائج قبل التاريخ المحدد 5 فبراير المقبل.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر يوم 16 يناير الجاري المرسوم رقم 13، مؤكدا فيه أن المواطنين السوريين الكرد "جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري"، وأن هويتهم الثقافية واللغوية "جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة".