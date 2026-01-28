الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ش.ع.م" بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زوجته دينا علاء، لاعبة الجودو بنادي سموحة، داخل مسكن الزوجية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين ومحمد لبيب دميس، وأمانة سر حسن محمد حسن، وذلك في ختام ثالث جلسات المحاكمة التي شهدت مرافعات النيابة والدفاع.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة أمس بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، لما اقترفه من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، فيما أعلن محامي أسرة المجني عليها تضامنه الكامل مع طلبات النيابة.

- تفاصيل الجريمة

تعود وقائع القضية رقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بمقتل السيدة داخل شقتها على يد زوجها في منطقة جناكليس شرق الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية لقتل زوجته، واستل سلاحه الناري من خزينته الخاصة، وأطلق عليها وابلًا من الطلقات النارية بعدما حاولت منعه من إيذاء نفسه. وهرعت المجني عليها إلى شرفة الشقة للاستغاثة، غير أن المتهم لم يعبأ بصراخها أو بحالة الذعر التي أصابت طفليهما، فأرداها قتيلة بثلاث طلقات.

- التحقيقات والمعاينة

أظهرت معاينة النيابة العامة أن جثة المجني عليها كانت مصابة بثلاث طلقات نارية، فيما عُثر على المتهم مصابًا بطلق ناري وبجواره السلاح المستخدم.

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية تحت الملاحظة لبيان مدى إدراكه وقت ارتكاب الجريمة، وأكد التقرير لاحقًا سلامة قواه العقلية، ليُحال بعدها إلى المحاكمة الجنائية.