بعد هدف تريزيجيه.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بالدوري

كتب – محمد عبد السلام:

انطلقت، أمس الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من: محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ومروان عثمان.

ومنذ انطلاق الموسم، تشهد بطولة الدوري المصري منافسة قوية بين لاعبي الفرق المختلفة على صدارة جدول ترتيب الهدافين، في ظل تسجيل عدد كبير من الأهداف.

ويتربع صديق أوجولا، لاعب سيراميكا كليوباترا، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن برصيد 6 أهداف، ويأتي خلفه محمود تريزيجيه لاعب الأهلي برصيد 5 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 6 أهداف

2- محمود تريزيجيه - الأهلي - 5 أهداف

3- أحمد سيد زيزو - الأهلي - 4 أهداف

4- أحمد عاطف - زد - 3 أهداف

5- اشرف بن شرقي - الأهلي - هدفين