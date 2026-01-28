أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بالدوري

تفاعل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فوز المارد الأحمر على حساب نظيره وادي دجلة أمس بثلاثية، في بطولة الدوري المصري.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على حساب وادي دجلة أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ونشر بن شرقي صورة له من المباراة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "الحمدلله" ووضع رمز تعبيري قلب وشعار النسر.

وعاد بن شرقي للمشاركة مع المارد الأحمر، بعدما غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال.

ويحتل النادي الأهلي حاليا، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 26 نقطة جمعهم من 13 مباراة خاضهم بالمسابقة.

